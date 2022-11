Corpo de Bombeiros lamenta morte de soldado e sua filha em acidente

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 126

O Corpo de Bombeiros, na tarde desta segunda-feira (28), lamentou profundamente o falecimento do soldado Fernando Ribeiro Mazza e de sua filha Athena, de 1 ano e 11 meses. A informação foi emitida através de uma nota feita pela corporação.

Ainda segundo a nota, o militar passou a compor as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) em 2019 e atuava em Cachoeiro de Itapemirim.

Fernando e a filha, que residiam em Muqui, morreram em um acidente na noite desse domingo (27), no quilômetro 339 da BR-101, na localidade de Jabuti, em Guarapari.

O Corpo de Bombeiros confirmou ainda que foi acionado para atender a ocorrência. No local, as equipes se depararam com uma vítima presa às ferragens e constataram que se tratava do soldado Fernando Mazza. Além dele, havia mais três pessoas, totalizando quatro vítimas ocupantes do mesmo veículo.

Mazza foi retirado das ferragens e, com apoio da ambulância da Eco 101, levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Já a criança foi levada pelo Samu para o Hospital Infantil de Vitória. Posteriormente, a corporação foi informada sobre o falecimento do soldado e de sua filha.