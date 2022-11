Corpo com marcas de tiros é encontrado em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 2990

Um jovem, ainda não identificado, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (29), na localidade de Caieiras, próximo a linha férrea, na divisa entre os bairros São Lucas e Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Militar, há marcas de tiros no corpo do rapaz. A vítima estava vestida com bermuda preta e blusa azul. Mais informações, em breve.

