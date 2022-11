Copa do Mundo: Confira o funcionamento da Prefeitura de Cachoeiro nos dias de jogos do Brasil

Por Redação - Redação 52

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Cachoeiro publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (10), um decreto (Nº 32.350) que altera o expediente nos órgãos públicos municipais durante os jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2022.

Advertisement

Continua depois da publicidade

No dia 24 de novembro (quinta-feira), quando o Brasil estreará na competição, contra a equipe da Sérvia, as repartições do município funcionarão das 8h às 14h. Na semana seguinte, em 28 de novembro (segunda-feira), quando o adversário será a equipe da Suíça, as atividades acontecerão das 8h às 12h.

Em 2 de novembro (sexta-feira), encerrando a fase classificatória, a Seleção Brasileira enfrentará o time de Camarões. Nesse dia, o funcionamento dos órgãos públicos municipais será das 8h às 14h.

De acordo com o decreto, os setores considerados essenciais funcionarão normalmente nesses dias. Entende-se como essenciais os serviços que não admitem paralisação, como prontos atendimentos de saúde; atendimento de alta complexidade de assistência social; limpeza urbana e coleta de lixo; segurança e guarda patrimonial; controle e fiscalização do trânsito.

Continua depois da publicidade

Na rede municipal de educação, as atividades nas unidades de ensino acontecerão até as 15h, nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro. Já no dia 28 de novembro, as ações acontecerão por meio de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP), a serem disponibilizadas para o estudante no dia anterior.

Cronograma dos jogos da Seleção Brasileira

Quinta-feira (24/11) – Brasil x Sérvia, às 16h: expediente até às 14h.

Segunda-feira (28/11) – Brasil x Suíça, às 13h: expediente até às 12h.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Sexta-feira (02/12) – Camarões x Brasil, às 16h: expediente até às 14h.