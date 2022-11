Zona de convergência deixa o tempo instável no ES; confira a previsão

Por Redação - Redação 108

Advertisement

Advertisement

A terça-feira (29) será de tempo chuvoso no Espírito Santo, devido à instabilidade associada à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, com risco de acumulados significativos em alguns pontos, de acordo com o Aviso Meteorológico Especial. O vento sopra com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui >> https://rebrand.ly/gr1qdft

Na Grande Vitória, tempo encoberto, com previsão de chuva ao longo do dia. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 25 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 25 °C.

Na região Sul, tempo encoberto, com previsão de chuva ao longo do dia. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 22 °C.

Continua depois da publicidade

Na região Serrana, tempo encoberto, com previsão de chuva ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 22 °C.

Na região Norte, tempo encoberto, com previsão de chuva ao longo do dia. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

Na região Noroeste, tempo encoberto, com previsão de chuva ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na região Nordeste, tempo encoberto, com previsão de chuva ao longo do dia. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.