Conheça os dois candidatos que disputam a Prefeitura de Ibitirama

Neste domingo (27), 6.965 eleitoras e eleitores do município de Ibitirama voltam às urnas para participar da eleição suplementar que definirá os novos prefeito e vice-prefeito da cidade. A votação será realizada entre 8h e 17h.

O cargo está oficialmente vago, desde o afastamento do ex-prefeito Paulo Lemos, e dois candidatos estão na disputa: o ex-prefeito Reginaldo Simão (PSB) e o atual prefeito interino Ailton Véin (PSDB).

Ailton Véin está prefeito interino desde o dia 2 de maio deste ano. Como presidente da Câmara Municipal de Ibitirama, ele assumiu o município, depois da impugnação da chapa que tinha à frente o então prefeito Paulo Lemos que foi afastado. O candidato a vice-prefeito, na chapa de Ailton, é o vereador Rogério Almeida (União Brasil).

Já Reginaldo Simão foi prefeito de Ibitirama na gestão anterior (2017-2020). Ele não foi candidato no pleito passado e, agora, tenta seu segundo mandato à frente da administração municipal. O candidato a vice-prefeito em sua chapa é o também vereador Zé Paulo (PSD).

Eleitores de Ibitirama não decidir novo prefeito

Para votar, o eleitor de Ibitirama deverá portar documento oficial com foto e título de eleitor, ou apresentar os dados da inscrição eleitoral por meio do aplicativo de celular e-Título.

A equipe do cartório da 18ª Zona Eleitoral, com o apoio de unidades do TRE-ES, conduz de forma responsável o pleito, primando pela lisura e transparência do processo eleitoral e desenvolvendo estratégias para o enfrentamento de informações falsas.

As pessoas votarão nas urnas eletrônicas das 28 seções eleitorais, distribuídas nos sete locais de votação do município de Ibitirama, com 11 urnas de contingência. Contribuirão em todo processo eleitoral mais de 155 pessoas, entre mesários, auxiliares de eleição, administradores de prédio, terceirizados, servidores da Zona, dos Núcleos de Apoio Técnico e de unidades do TRE-ES. Além disso, a eleição contará com o apoio das Polícias Federal, Militar e Civil.

Urnas já estão prontas

Na manhã deste sábado (26), foi realizado o transporte das urnas eletrônicas que serão utilizadas na eleição suplementar de Ibitirama.

O teste de urna nos locais de votação foi realizado EMEIF Eliza Pacheco Alves.