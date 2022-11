Confira o resultado do sorteio para a Turma do Pagode em Castelo

Por Redação - Redação 16

Está chegando a hora! Turma do Pagode chega em Castelo e sobe ao palco do Atalanta nesta sexta-feira (25) para um show histórico.

Considerado um dos grupos de pagode de maior sucesso no Brasil, a Turma do Pagode se apresentou na famosa casa de shows castelense em 2012 e protagonizou um dos maiores eventos de toda a história do local. “Foi um show inesquecível, casa lotada, público animado, um grande sucesso mesmo”, relembra Anderson Campos, sócio do Atalanta.

O AQUINOTICIAS.COM, sorteou 2 pares de ingressos para esse mega evento. Confira as vencedoras. Parabéns a Tainá Rocha (2 ingressos para camorote) e Iasmyn Molino (2 ingressos para pista).

Programe-se

O quê: Show da Turma do Pagode

Quando: sexta-feira, dia 25/11

Onde: Atalanta (Rua Parajú, 1-67 – bairro Esplanada – Castelo).

Quanto: a partir de R$ 80