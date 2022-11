Confira o que funciona e o que não funciona no Dia de Finados em Cachoeiro

Por Redação - Redação 11

Quarta-feira (02) é feriado nacional de Finados. Em Cachoeiro, a Prefeitura preparou um esquema de plantão em diversas áreas, com o objetivo de garantir o funcionamento de serviços essenciais à população.

Cemitérios

Para os cemitérios administrados pelo município, que estarão abertos das 7h às 17h, a Secretaria de Manutenção e Serviços (Semmat) escalou uma equipe para orientações, esclarecimentos e organização dos espaços. Nas últimas semanas, todos receberam serviços de roçagem, capina, limpeza, pintura de paredes e meios-fios. Após as 17h, um servidor permanecerá de plantão na capela do Cemitério do Coronel Borges.

Saúde

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, no bairro Marbrasa, funcionará, normalmente, atendendo a casos de urgência e de emergência a qualquer hora. As ambulâncias da unidade podem ser acionadas, também, dia e noite, pelo telefone (28) 3155-5014.

Outra opção é o Pronto Atendimento do Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes”, no Baiminas, que também funciona 24h e é a referência para os pacientes que estiverem com sintomas gripais.

Para os moradores de Itaoca e proximidades, a referência é o Pronto Atendimento do distrito, que funcionará 24h. A população local contará com o apoio da ambulância da unidade, que também poderá ser acionada pelo telefone (28) 3539-1285.

Crianças menores de 12 anos que precisarem de atenção urgente em saúde deverão ser encaminhadas ao Pronto Atendimento Infantil (PAI), no bairro Aquidaban, que funciona 24 horas.

O Samu funcionará, normalmente, 24 horas, atendendo às emergências, por meio do telefone 192.

Guarda Municipal, agentes de trânsito e Defesa Civil

Os agentes de trânsito atuarão em regime de plantão. A Guarda Civil Municipal trabalhará, normalmente, e poderá ser acionada, em caso de necessidade, via 190 (Ciodes). A Defesa Civil deixará servidores de sobreaviso que atenderão, a qualquer hora, pelo telefone (28) 98814-3497.

Limpeza

Na área de limpeza urbana, a coleta de lixo funcionará conforme cronograma normal de atendimento aos bairros.

Espaços culturais

A Casa de Cultura Roberto Carlos abrirá das 9h às 15h. Os demais espaços culturais estarão fechados.

Ouvidoria

Os cidadãos poderão registrar solicitações de serviços, dúvidas e elogios na Ouvidoria Geral do Município, por meio do aplicativo “Todos Juntos” e da página www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral.

Outra opção é o WhatsApp (28) 98814-3357, por meio do qual, será possível deixar mensagens e os atendentes retornarão o contato no dia seguinte. Após abertura do chamado, serão passadas orientações para o acompanhamento do pedido – e todas essas etapas serão feitas pelo próprio aplicativo.

Transporte coletivo

As linhas do ônibus do transporte coletivo municipal vão operar seguindo o quadro de horários adotado para os domingos. É possível conferir os horários no aplicativo Ponto Cachoeiro ou a partir do site da Agersa (agersa.es.gov.br).

Feiras livres

A feira livre de agricultura familiar do bairro Independência, em frente à Matriz Velha, funcionará normalmente, a partir das 5h. A Feira do Servidor, no Aquidaban, será antecipada para esta terça-feira (01), no mesmo horário: 17h.

O mercado municipal “Quincas Leão” ficará fechado. As lojas do hortifruti, no mercado “São João”, estarão abertas até o meio-dia. A Ceasa-Sul estará fechada.

Farmácias de plantão

Para verificar quais farmácias estarão de plantão, os moradores de Cachoeiro podem acessar a lista disponível no site da Prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br) – em “Cidadão”, na parte superior da página principal, ou no menu “Serviços”, em Vigilância Sanitária.

