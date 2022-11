Começam disputas de futsal da Taça Nosso Esporte em Cachoeiro

Por Redação - Redação 19

Advertisement

Advertisement

A bola já está rolando no torneio de futsal da Taça Nosso Esporte Cachoeiro, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na noite da última sexta-feira (18), começaram as disputas da categoria adulta masculino e feminino, no Ginásio Poliesportivo “Theodorico de Assis Ferraço” (Ferração). Na ocasião, a equipe do bairro Zumbi venceu o time do Paraíso com um placar apertado de 3 a 2.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui >> https://rebrand.ly/gr1qdft

Já o Basileia conquistou uma vitória expressiva frente à equipe do São Geraldo e fechou a partida em 5 a 2. No feminino, o time do Ipiranga venceu o Coronel Borges com um placar simples de 1 a 0.

Além disso, na quinta-feira (17), a categoria sub 9 também iniciou as disputas e, nesta semana, será a vez das crianças do sub 11 entrarem na competição – confira abaixo o cronograma dos jogos.

Continua depois da publicidade

“A Taça Nosso Esporte Cachoeiro é uma confraternização entre as comunidades de nosso município. É um evento gratuito, democrático, que promove os valores esportivos e a interação social entre moradores de diferentes locais. Convidamos todos a curtirem os jogos e torcerem por seus bairros”, afirma o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

Competições de voleibol

Além do torneio de futsal, a Taça Nosso Esporte Cachoeiro também contará com disputas de voleibol nas categorias masculino e feminino. As inscrições se encerraram na última quinta-feira (17) e o cronograma dos jogos será divulgado em breve.

Próximos Jogos da Taça Nosso Esporte Cachoeiro – Futsal

Advertisement

Continua depois da publicidade

21 de Novembro – Ginásio Do Aquidaban – Sub 11

19h – Projeto Criança Bandeira x Projeto Nossa Criança

20h – Projeto Olhando Pro Futuro x Projeto Crianças Unidas

21h – Projeto Bola No Pé x Projeto Art Valão

22 de Novembro – Ginásio Poliesportivo Theodorico De Assis Ferraço – Adulto

19h – Bunitas x Projeto Renascer (Feminino)

20h – Bela Vista x Otton Marins (masculino)

21h – Praça Da Bandeira x Nossa Senhora Da Penha (masculino)

23 de Novembro – Ginásio Do Aquidaban – Sub 9

19h – Projeto Crianças Unidas x Projeto Criança Bandeira

20h – Projeto Nossa Criança x Projeto Bola No Pé

21h – Projeto Art Valão x Projeto Olhando Pro Futuro

25 de Novembro – Ginásio Poliesportivo Theodorico De Assis Ferraço – Adulto

19h – Basileia x Paraíso (masculino)

20h – Projeto Renascer x Ipiranga (Feminino)

21h – Zumbi x São Geraldo (masculino)