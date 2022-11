Cerco Inteligente do ES já auxiliou na recuperação de mais de 100 veículos roubados

Por Redação - Redação 40

O Cerco Inteligente do Governo do Estado do Espírito Santo alcançou, na última sexta-feira (11), o número de 101 veículos com restrição recuperados em todo o Espírito Santo, depois de pouco mais de três meses do início da fase operacional iniciada em agosto. As duas últimas ocorrências foram registradas no último dia 10, sendo uma moto em Fundão e um carro, Fiat Fiorino, em Santa Teresa, que apresentavam alerta de furto ou roubo.

O governador do Estado Renato Casagrande comentou os números. “O Cerco Inteligente tem sido responsável pela elucidação de alguns crimes que teríamos mais dificuldades caso não tivéssemos esses equipamentos. Em breve teremos reconhecimento facial, o que ajudará no reconhecimento de suspeitos. E com cada vez mais câmeras espalhadas pelo Estado, vamos trazendo segurança e também a sensação de segurança ao capixaba”, disse.

Somente no período entre 1º e 10 de novembro, dez veículos foram recuperados com o auxílio do Cerco Inteligente, uma média de quase duas recuperações por dia com o uso das câmeras. Além da utilização da tecnologia para localizar esses automóveis que foram levados por criminosos, o recurso ainda tem sido fundamental nos trabalhos investigativos.

No caso do sequestro relâmpago de um empresário, que foi levado por criminosos após ser rendido no estacionamento do Iate Clube, na Praia do Canto, em Vitória, um conjunto de imagens envolvendo o Cerco Inteligente do Estado, o Cerco Eletrônico de Vitória e o sistema Alerta Brasil, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que tem câmeras inteligentes nas rodovias federais, ajudou muito os policiais a localizarem o cativeiro. A vítima foi resgatada ilesa e dois bandidos foram presos.

Atualmente, o sistema já conta com 523 câmeras ativas em 130 pontos de monitoramento. Até o fim do ano, o Governo do Estado espera que mais cerca de 700 câmeras estejam instaladas nas principais vias de todo o Espírito Santo, totalizando 290 pontos de monitoramento.

“É um investimento muito forte do governador Renato Casagrande, que começa a nos dar um grande retorno na segurança pública. Além dos mais de 100 veículos com restrição de furto e roubo recuperados, ainda temos a questão da investigação. Está sendo crucial para nosso trabalho e cada dia mais vamos evoluindo no uso dessa tecnologia”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Marcio Celante.

Sobre o Cerco Inteligente

Lançado em 13 de janeiro deste ano pelo Governo do Estado, o Cerco Inteligente é um sistema integrado de monitoramento e combate aos crimes de trânsito, ambientais, fiscais e de segurança pública. Com equipamentos de alta tecnologia que geram informações em tempo real, o Cerco Inteligente foi idealizado para garantir a segurança dos capixabas e evitar a evasão de recursos e fraudes fiscais.

Na segurança pública, uma das aplicações do sistema é a recuperação de veículos roubados. O Cerco Inteligente de Segurança tem representado um importante avanço tecnológico no combate à criminalidade, permitindo a identificação e o reconhecimento de veículos, o que confere mais celeridade nas ações de policiamento ostensivo, bem como robustece investigações.