Cachoeiro sedia evento com especialistas em transparência pública

Por Redação - Redação 13

O Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção, em parceria com a Prefeitura de Cachoeiro, promoverá, no dia 7 de dezembro (quarta-feira), um encontro aberto ao público com a temática “Transparência, controle e participação social”. Será a partir das 18h30, no auditório da 2ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O intuito é estabelecer um momento de diálogo direto com a população, por meio do compartilhamento de informações que incentivem os cidadãos e cidadãs a participarem, ativamente, da gestão pública, utilizando mecanismos de transparência e fiscalização.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição, que é gratuita, até o dia 6 de dezembro, por meio do endereço eletrônico capacita.cachoeiro.es.gov.br/inscricao/inscrever/3853. As vagas são limitadas.

A programação do evento inclui palestras com representantes de diferentes órgãos das esferas municipal, estadual e federal.

“A realização de eventos como esse é de grande importância para o fortalecimento de ações que promovam a transparência e a participação social na gestão de nosso município. São temas fundamentais, que requerem engajamento de cidadãos e servidores”, avalia Mylena Lopes, controladora geral de Cachoeiro de Itapemirim.

Mylena, que exerce a presidência do Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção, destaca, ainda, que a organização do evento reuniu um time de renomados especialistas e convida os cachoeirenses a participarem desse momento de aprendizado, importante para a compreensão e o acompanhamento das ações do poder público.

Para mais informações sobre o encontro, o público pode entrar em contato com a Ouvidoria Municipal, por meio dos telefones 156 e (28) 3155-5237.

Programação

Painel sobre Transparência Pública: – Palestrantes: Edmar Camata (secretário de Estado de Controle e Transparência), Adila Damiani (Transparência Capixaba) e Kédyma Marques (CGM).

Painel sobre Controles: – Palestrantes: Leonardo Fellipe (Tribunal de Contas da União – Controle Externo), Keila Campos (Controladoria Geral do Município – Controle Interno) e Firmino Araújo (Controle Social).

Palestra sobre Participação Social: – Palestrante: Sebastião Hora (representando a OAB)