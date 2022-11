Cachoeirenses assistem vitória do Brasil contra Sérvia no Catar

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 726

Os empresários cachoeirenses Thalison Gomes e Talita Cereza tiveram a oportunidade de assistir o Brasil ganhar da Sérvia, por 2 X 0, direto do estádio Lusail, em Doha, no Catar. O casal pôde ver e comemorar de perto, os gols marcados pelo capixaba Richarlison, que renderam a vitória para a Seleção Brasileira.

Thalison e Talita estão no país, acompanhados de outros dois casais de amigos, moradores de Vargem Alta. O grupo desembarcou no Catar na manhã desta quinta-feira (24), por volta das 10h (horário de Brasília), horas antes do primeiro jogo do Brasil. Os cachoeirenses ficarão no país por 10 dias.

