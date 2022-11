BRK orienta profissionais sobre segurança e saúde no trabalho

Por Redação - Redação 10

A segurança e a saúde dos funcionários estiveram em evidência na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) da BRK, realizada entre os dias 16 e 22 deste mês. O evento apresentou temas importantes para o bem-estar dos profissionais e promoveu a conscientização sobre os possíveis riscos do dia a dia.

As palestras abordaram os seguintes assuntos: “Percepção de riscos ergonômicos no ambiente de trabalho”, “Identificação de riscos ao conduzir veículos”, “Importância da saúde mental para percepção de riscos no ambiente de trabalho”, “Percepção de riscos em atividades envolvendo pés e mãos” e “Percepção de riscos em campo aberto”, com foco na febre maculosa. Os profissionais ainda tiveram a oportunidade de participar de uma palestra musical com foco no trabalho em equipe, de um momento laboral relaxante com alunos de fisioterapia da Faculdade São Camilo, e de concorrer ao sorteio de brindes.

Para a analista ambiental Franciely Lugon, a Sipat é um momento importante por promover a conscientização e a integração de profissionais de diferentes áreas. Há 12 anos na empresa, ela afirma que o evento este ano superou todas as expectativas, tendo um alto nível de organização, com bons palestrantes e assuntos que envolveram segurança, saúde física, saúde mental e recursos humanos. “A organização soube realmente sensibilizar, integrar e modificar pensamentos de maneira muito assertiva”, elogiou.

Ela ressaltou que se sente segura no ambiente de trabalho e que a BRK foca na segurança dos seus funcionários de maneira forte e constante. “A empresa contribui com a nossa noção de perigos e riscos. Ter essas percepções bem apuradas é importante para evitarmos os incidentes e os acidentes, não só no trabalho como nas atividades domésticas e no trânsito. A empresa veio agregar bastante com o meu senso de responsabilidade”, afirmou a analista ambiental.

Na opinião de Weverton de Aquino Guimarães, encanador de água da BRK, todos os treinamentos realizados e orientações recebidas em eventos como a Sipat são fundamentais para garantir a segurança da sua atividade. “Eu trabalho com escavação. Qualquer ação equivocada da minha parte pode não só comprometer o resultado do que está sendo feito como prejudicar a minha segurança e a de quem está em volta. Todo conhecimento é importante. Quanto mais a gente aprender e quanto mais reforço desse conhecimento, melhor”, destacou.

De acordo com o técnico em segurança do trabalho, Rafael Magnago, a cultura de segurança é bastante edificada na BRK. “É um assunto presente e sempre em evolução. Há investimentos na capacitação dos profissionais, na melhoria dos bens materiais e na própria cultura, que, tem como prioridade a segurança de seus colaboradores e processos. Além dos profissionais serem treinados e capacitados para a execução das atividades, todos têm total abertura para apresentarem novas propostas que possam aprimorar ainda mais a segurança no ambiente de trabalho”, pontuou Rafael Magnago.

