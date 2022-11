BR-101 é liberada em Rio Novo após mais de uma hora fechada por causa de acidente com carreta

Por Redação - Redação 143

Advertisement

Advertisement

O tráfego na BR-101, no quilômetro 387,8, em Rio Novo do Sul foi totalmente liberado por volta das 16h desta quarta-feira (16). Um acidente com uma carreta, às 13h, fez com que a via fosse fechada, para destombamento do veículo, às 14h30. As informações são da ECO101, concessionária da via.

Advertisement

✅[Atualização] 15h37 – Pistas liberadas no km 387,8 (Rio Novo do Sul). — Eco101 (@_eco101) November 16, 2022

Continua depois da publicidade

Advertisement