Biofilia e sustentabilidade a partir do uso de rochas naturais será tema de palestra no Casa Vogue Experience 2022

Por Redação - Redação 10

Advertisement

Advertisement

A convite do Centrorochas e da Vitória Stone Fair, a arquiteta Vivian Coser realizará uma palestra, na 8ª edição do Casa Vogue Experience. Especialista em mostrar a versatilidade das rochas ornamentais em seus trabalhos de arquitetura e decoração, a profissional comandará o encontro “Biofilia e sustentabilidade a partir do uso de rochas naturais brasileiras, do edifício ao mobiliário”, no dia 25 de novembro.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O evento, que acontece de 23 a 27 de novembro, em São Paulo, materializa, em uma casa real, todos os assuntos que pautam a Casa Vogue. Serão dezenas de talks, entrevistas ao vivo, workshops, aulas e performances sobre decoração, design, arquitetura, arte, cultura, paisagismo, turismo, gastronomia, sustentabilidade, tecnologia e bem-estar.

A 8ª edição acontece em uma residência de 764 m² erguida nos anos 1950, no endereço Rua Groenlândia, 1478, bairro Jardim América. As entradas são limitadas e os interessados podem garantir seu ingresso aqui (https://edicoesglobocondenast.byinti.com/#/ticket/)

A edição 2022 do Casa Vogue Experience conta com o patrocínio de BMW, Casa Riachuelo, Ceusa, Deca, Electrolux e Suvinil, apoio de Centrorochas, Grecco, Saccaro, Vitoria Stone Fair e participação de 31 Mobiliário, Água na Caixa, By Kamy, Diletante42 e Natuzzi.

Casa Vogue Experience

Continua depois da publicidade

De 23 a 27 de novembro de 2022

25/11, às 11h30 | Biofilia e sustentabilidade a partir do uso de rochas naturais brasileiras, do edifício ao mobiliário – oferecida por Vitoria Stone Fair e Centrorochas, com Vivian Coser

Continua depois da publicidade

Local: Rua Groenlândia, 1478, bairro Jardim América – São Paulo

Advertisement

Ingressos: https://edicoesglobocondenast.byinti.com/#/ticket/