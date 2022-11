Bebê de Guaçuí com paralisia cerebral precisa de ajuda para custear tratamento

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 21

Com apenas nove meses de idade, o pequeno Saulo Varela Olla é um verdadeiro guerreiro e luta, diariamente, por sua vida e pelo seu desenvolvimento. Mas além de enfrentar as sequelas de uma paralisia cerebral, ele também tem que lidar com outro problema: a falta de recursos da família para arcar com as altas despesas dos tratamentos.

A paralisia cerebral é caracterizada por alterações neurológicas permanentes que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo, envolvendo o movimento e a postura do corpo. As complicações começaram no parto e logo depois que nasceu Saulo precisou ficar internato na Utin. Além da paralisia cerebral, ele também foi diagnosticado com disfagia e laringomalacia. Seu desenvolvimento depende muito de terapias e, por isso, o bebê realiza acompanhamento diário com fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.

Em Cachoeiro, Saulo faz fisioterapia neurofuncional duas vezes por semana e sessão de osteopatia uma ou duas vezes por mês. Também realiza acompanhamentos de rotina com pediatra e gastro. Em Vitória, o menino faz acompanhamento com neurologista e nutróloga.

O pai, Isaias Olla Corrêa, explica que algumas sessões são custeadas pelo plano de saúde, porém, a maior parte delas é feita no particular. Segundo ele, a família tem feito o possível para custear as despesas, mas os custos são muito elevados.

Saulo já foi submetido a duas cirurgias, gastrostomia e refluxo, além de vários exames. Agora ele precisa realizar alguns exames de alto custo, sedo que um deles com urgência: o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, um exame que auxilia na detecção de alterações auditivas estruturais, avaliando o potencial auditivo desde o nervo periférico até o tronco encefálico.

Além das despesas com os exames e consultas, o bebê se alimenta com uma fórmula (leite) especial que é cara e seu quarto precisa ser adaptado para realização de algumas terapias em casa. “Entramos com processo para conseguir o leite pelo Estado, mas ainda não conseguimos”, ressalta Isaias.

Por conta de todas essas despesas e com o objetivo de não parar os tratamentos, a família está realizando uma rifa para angariar recursos. Cada número está sendo vendido a R$ 10 e o sorteio, de uma cesta de café da manhã, será realizado no dia 22 de dezembro.

Quem quiser também pode fazer contribuições, de qualquer valor, pelo pix do pai: (28) 99985-0534.

Vamos ajudar o Saulo?

Pix: (28) 99985-0534