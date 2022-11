Bares em Cachoeiro se preparam para transmitir jogos do Brasil

Por Redação - Redação 30

Advertisement

Advertisement

A Copa do Mundo começa para a seleção brasileira nessa quinta-feira (24), quando o Brasil enfrenta a Sérvia, em partida com início às 16h. Em Cachoeiro de Itapemirim, o comércio e o setor industrial já se organizaram para que todo mundo tenha a oportunidade de assistir ao jogo e diversos bares estão se programando para receber o público e reunir a torcida.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Um dos estabelecimentos que está com a cara da Copa é o Moustache, onde também funciona a Cervejaria Velhão, na pracinha do bairro Independência. No local, as bandeiras dos 32 países que estão no torneio decoram o espaço, com destaque para a bandeira do Brasil em neon em uma das paredes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui >> https://rebrand.ly/gr1qdft

Um telão está no local onde, normalmente, ficam as bandas que todos os finais de semana se apresentam por ali. “A gente quer reunir a galera para torcer juntos. Copa do Mundo é sempre um momento especial e a gente tem a oportunidade de curtir as duas paixões nacionais: uma cerveja bem gelada e o futebol”, disse Magno Tonetti.

Quem também preparou um cardápio especial para a estreia do Brasil na Copa foi Paula Garruth, da Cozinha Afetiva, que também estará no Moustache. “Vamos oferecer opções de tira-gosto que têm tudo a ver com nossa brasilidade e vão muito bem com uma cervejinha gelada”, contou Paula.