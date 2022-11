Evento de sinuca distribui prêmios e traz Baianinho de Mauá e craques da modalidade para Ibatiba

Por Marcos Freire - Marcos Freire 66

Em dezembro, mais precisamente nos dias 16, 17 e 18, a cidade de Ibatiba, na região do Caparaó, vai sediar um torneio de sinuca que irá distribuir prêmios para os ganhadores e trazer nomes de peso da modalidade no Brasil. Conforme a organização, o evento será aberto ao público e jogadores, com torneios e partidas livres.

O evento será realizado no Bigo Fest, na comunidade rural de Santa Maria de Baixo, a partir das 10h30 em todos os dias, e serão cobrados ingressos no sábado e no domingo. No sábado, o ingresso individual será de R$ 35,00 e R$ 350,00, o camarote para seis pessoas, o primeiro lote. Enquanto no domingo, a entrada individual será de R$ 50,00 e o camarote, para seis pessoas, custa R$ 750,00 (com bebidas), também no primeiro lote.

No local, haverá praça de alimentação, com venda de bebidas e a presença de um DJ que vai animar o ambiente, apesar do evento ter como foco principal as partidas de sinuca. Haverá também local para estacionamento de veículos. O evento também será transmitido ao vivo pelo Youtube.

Os jogadores poderão participar de torneios de Bolim e/ou Par ou Ímpar, bastando pagar uma taxa de inscrição de R$ 100,00. Além do torneio, haverá a participação dos jogadores de renome nacional Brinquinho e Clesinho “Mata Colado” que estarão presentes nos três dias, enquanto Baianinho de Mauá estará presente no sábado e domingo. Eles não vão participar dos torneios, mas irão aceitar desafios de jogadores presentes.

No torneio, a organização vai distribuir um total de R$ 10 mil em premiações. Serão R$ 5 mil para a modalidade Bolim e outros R$ 5 mil para Par ou Ímpar, distribuídos em dois dias do evento (sábado e domingo). Ou seja, R$ 2,5 mil em cada dia para cada uma das modalidades. Serão R$ 1,5 mil para o primeiro colocado, R$ 700,00 para o segundo e R$ 300,00 para o terceiro.

Serviço

Ingressos e inscrições: 28 99927 2767 ou 28 99915 9394

