“Aulões” de dança mix vão difundir campanha Novembro Azul em Cachoeiro

Redação 11

Para chamar atenção da população para a campanha Novembro Azul, voltada à prevenção do câncer de próstata, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) realizará “aulões” de dança mix em bairros e distritos de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a organização, os principais objetivos são: alertar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce da doença e promover a prática da atividade física, indispensável para a manutenção da saúde.

As atividades terão início, no dia 7 de novembro, no distrito de Itaoca, a partir das 19h, no ginásio local. Em seguida, as atividades acontecerão nas quadras dos bairros Praça da Bandeira (10/11), Paraíso (17/11), União (21/11) e BNH de Cima (24/11), sempre às 19h.

No dia 28 de novembro, no mesmo horário, a Semesp encerrará a programação na Praça de Fátima, localizada na avenida Beira Rio. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

A orientação aos participantes é a de trajar roupas leves e confortáveis, na cor azul, e levar uma garrafa de água para hidratação durante a atividade física.

“Convidamos os cachoeirenses – em especial, o público masculino – para participarem desses aulões. Queremos, acima de tudo, mostrar a importância da prática de exercícios físicos para a saúde do homem. Ela ajuda a prevenir doenças e garante melhor qualidade de vida”, destacou Ramon Silveira, secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.

Benefícios para a saúde

Além de ser uma atividade recreativa, os “aulões” de dança mix promovem a saúde e o bem-estar dos moradores, por meio de uma abordagem descontraída.

A ação utiliza a repetição de movimentos aeróbicos e alongamento, sob o som dos mais diversos gêneros musicais. Entre os benefícios, estão a melhoria da coordenação motora e da capacidade respiratória; desenvolvimento do equilíbrio e do alongamento corporal; além da queima de calorias.

