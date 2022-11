Atenção pais e responsáveis! Rematrícula da Rede Estadual termina na próxima segunda-feira (21)

Por Redação - Redação 17

Os estudantes da Rede Pública Estadual têm até a próxima segunda-feira (21) para solicitar a rematrícula, que é a primeira etapa da Chamada Pública Escolar 2023. Já na terça-feira (22), têm início a segunda etapa, que é a pré-matrícula, destinada aos alunos que pertencem a outras redes, mas que desejam ingressar em alguma escola pública Estadual. Tudo é feito de forma virtual, por meio do Sistemas Estadual de Gestão Escolar (SEGES).

Pode participar da rematrícula o estudante que já está na Rede Estadual e pretende permanecer na mesma unidade escolar. Já da pré-matrícula pode participar:

O estudante que já faz parte da Rede Pública Estadual, mas deseja mudar de escola;

O estudante que está matriculado em uma escola da Rede Municipal, Federal ou Privada, e deseja vaga na Rede Estadual;

O estudante que não esteja matriculado em nenhuma unidade escolar.

Novo Ensino Médio

O currículo do Novo Ensino Médio é composto pela Formação Geral Básica e pelo Itinerário Formativo. No ato de solicitação de rematrícula e pré-matrícula para a 1ª série do Ensino Médio, o estudante fará a indicação do Itinerário Formativo, de preferência, entre os ofertados pela unidade escolar selecionada.

