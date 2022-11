Ataque em escolas: seis seguem internados; dois em estado gravíssimo

Por Redação - Redação 69

Seis vítimas do ataque em duas escolas de Coqueiral, em Aracruz, seguem internadas em hospitais da Grande Vitória, de acordo com a Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa). Um aluno de 11 anos e uma adolescente de 14 anos estão em estado gravíssimo.

O ataque ocorreu na manhã da última sexta-feira (25), e três mortes foram confirmados no local. Ao todo, 13 pessoas ficaram feridas. O autor, um adolescente de 16 anos, foi apreendido no fim da tarde do mesmo dia.

De acordo com a Sesa, no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, deram entrada três mulheres, com idades de 52, 45 e 38 anos. Elas apresentam perfurações no corpo, com quadro grave e foram submetidas a cirurgia.

Já no Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”, deu entrada uma mulher, de 58 anos, apresentando três perfurações por arma de fogo em membros inferiores. Ela foi submetida a exames laboratoriais e de imagem. O estado de saúde é estável.

No Hospital Estadual N.Sra. da Glória “Infantil de Vitória”, deram entrada: um menino, de 11 anos, em situação gravíssima com perfurações no abdômen, e uma adolescente, de 14 anos, em situação gravíssima, entubada, apresentando perfuração no crânio.

O último boletim divulgado pela Sesa foi às 19h desta sexta-feira (25), e um novo deve ser divulgado ainda na manhã deste sábado (26).

