Ataque em escolas: aluno de 11 anos faz leves caminhadas em hospital

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) atualizou, na manhã desta quarta-feira (30), o estado de saúde das vítimas do ataque em escolas em Aracruz

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) atualizou, na manhã desta quarta-feira (30), o estado de saúde das vítimas do ataque em escolas em Aracruz, ocorrido na última sexta-feira (25), atendidas pelo SAMU192.

Uma das crianças internadas no Hospital Estadual N.Sra. da Glória “Infantil de Vitória”, um menino de 11 anos, apresenta quadro de saúde estável e foi liberado para fazer leves caminhadas no setor de semi-intensiva. A adolescente de 14 anos, segue em UTI entubada, em grave estado geral.

Sobre os internados na rede estadual: uma professora, de 51 anos, internada no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, apresenta o quadro de estado de saúde estável e com previsão de alta do setor de UTI ainda nesta quarta-feira (30). No mesmo hospital, uma professora, de 37 anos, segue entubada em UTI em grave estado geral.

No Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”, uma professora de 58 anos, vítima do ataque em escolas segue em estado de saúde estável, com previsão de cirurgia em fratura nos próximos dias.

O próximo boletim será divulgado no fim do dia desta quarta-feira (30) pela Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa).