AQUI NAS CIDADES | Livro conta a história de Venda Nova sob a ótica de seus representantes

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi

As cidades nascem das mãos do povo e de suas lideranças. Os representantes, suas opiniões e posturas mostram o espírito dos tempos que pairou sobre uma comunidade naquele ponto da história. E falar daqueles que foram a voz de uma comunidade é, também, falar das pessoas que confiaram seus votos a quem melhor as representaria. Na prática, a história de um povo passa pela história de seus eleitos.

Foi com esse olhar que nasceu o livro Venda Nova do Imigrante – 1936 até 2022: A história do município ao longo das legislaturas municipais. A publicação conta a trajetória política da cidade e como, mesmo sendo uma vila pequena, sempre buscou ter representatividade. “Eleito em dois mandatos como vereador da Câmara de Castelo, Antônio Roberto Feitosa foi político num período muito tumultuado em Venda Nova, dados o movimento integralista e os reflexos da participação da Itália contra o Brasil na 2ª Guerra Mundial”, começa o livro, falando de um período em que Venda Nova pertencia a Castelo.

Naquele período – entre 1936 e 1954 – a comunidade já mostrava sua força e se unia para decidir um nome para representá-la na Câmara. Para dar uma ideia, sem a rodovia que hoje se chama Pedro Cola, eram seis horas de viagem, no lombo de burro, para chegar até a sede do município. E ter representatividade na Casa de Leis significava ganhos gigantescos para uma comunidade que pouco tinha.

Mas, se a história do livro começa no início do século passado, foi uma criança nascida em meados da década de 2010 que mostrou a necessidade de a história ser registrada. “Sempre recebemos grupos de alunos aqui na Câmara. Uma vez, uma das crianças, tinha uns sete ou oito anos, me perguntou qual foi o primeiro vereador que passou por aqui e qual foi o legado que ele deixou. Foi aí que surgiu a ideia de documentar essa história. Nas escolas não há materiais didáticos para mostrar para os estudantes a história do Legislativo do município. Então, percebemos a necessidade de construirmos um documento falando sobre isso desde antes da emancipação”, conta o presidente da Câmara de Venda Nova do Imigrante, Marcio Lopes, em entrevista ao podcast Aqui nas Cidades, do portal Aqui Notícias.

A autora do livro, a jornalista Lilia Gonçalves, conta que o projeto realmente visava a contar a história da cidade pela ótica do Legislativo. Foram feitas pesquisas intensas e muitas pessoas da comunidade, que viveram a história, ajudaram a entender e contextualizar momentos importantes de Venda Nova. “Quando fiz as entrevistas vi fatos curiosos que agregaram informações preciosas ao livro. Escutei muitos familiares de vereadores falecidos, falei com ex-vereadores e vereadores e pesquisei muito. A primeira fase do livro é muito baseada em memórias. Há documentos, mas há muitas lembranças de parentes”, conta a autora.

O livro “Venda Nova do Imigrante – 1936 até 2022: A história do município ao longo das legislaturas municipais” está disponível pela internet, para acessá-lo, clique aqui.

Confira a entrevista completa:

