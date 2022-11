Aposta de Jerônimo Monteiro ganha mais de R$ 55,5 mil na Mega-Sena

Por Redação - Redação 263

Uma aposta de Jerônimo Monteiro ganhou R$ 55.525,68 ao acertar cinco números da Mega-Sena, sorteada na noite da última terça-feira (22). Na faixa principal, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.541.

Foram sorteadas as seguintes dezenas: 10 – 28 – 45 – 47 – 57 – 59. Além da aposta de Jerônimo Monteiro, uma aposta de Vila Vila Velha também acertou os cinco números do concurso.

Esse foi o primeiro concurso da Mega-Semana da República, que terá sorteios ainda na quinta-feira (24) e no sábado (26). A estimativa para o próximo concurso é R$ 50 milhões.

A quadra registrou 3.793 apostas ganhadoras e pagará um prêmio individual de R$ 1.066,55.

As apostas para o próximo concurso, 2.542, podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo país e pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.