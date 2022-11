Anchieta sedia nesta sexta-feira (18) a 3ª Feira do Empreendedor; confira a programação

Por Redação - Redação 11

Está tudo pronto para a 3ª Feira do Empreendedor de Anchieta, que acontece hoje (18) na Praça São Pedro. Uma programação repleta de atividades irá atender com qualidade empreendedores, consumidores e demais visitantes. Durante a programação, que inicia às 14h30, haverá apresentação de trabalhos sobre Educação Empreendedora desenvolvidos nas escolas municipais de tempo integral.

Segundo responsáveis pela Sala do Empreendedor, organizador do evento, este ano o evento será voltado aos empreendedores do ramo de bolos, doces, confeitaria e sobremesas, em virtude da importância desse segmento para a sobrevivência de muitas famílias que enfrentaram dificuldade durante a pandemia. Serão disponibilizadas 33 estandes para os empreendedores do ramo. O evento terá parceria da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e como o Sebrae para durante disponibilizarem consultoria durante a execução da feira.

A programação contará também com a participação do projeto de empoderamento feminino promovido pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras), em parceria com o Senar. Haverá ainda apresentação de fanfarra, jongo, apresentação teatral, show musical e apresentação do balé Realizando Sonhos, desenvolvido pela Gerência de Cultura e Patrimônio Histótico.

Confira a programação

14h30min: Abertura da área de comercialização de doces, bolos, sobremesas e confeitaria;

15h: Abertura oficial com Fanfarra e autoridades presentes;

15h: Início da apresentação dos trabalhos sobre Educação Empreendedora de escolas municipais de tempo integral;

15h30min: Apresentação do Jongo Mirim de São Mateus

16h30min: Apresentação de Balé “Realizando Sonhos”

17h: Peça Teatral: “As Doçuras de Olívia”

18h: Empreendedores de sucesso: cases;

19h: Apresentação musical com Wandinho (voz, violão e sanfona)

19h: Início do concurso de melhor produto da Feira;

20h: Premiação do empreendedor vencedor do concurso;

21h: Encerramento