Anchieta recebe Exposição Fotográfica Internacional

Por Redação - Redação 7

O CEU das Artes de Anchieta (ES) recebe nesta primeira quinzena de dezembro, a exposição fotográfica Toner/Torque. O evento, que é inspirado na ousadia do punk, na imprensa alternativa e nos chamados xerox shows, exibirá apenas imagens reproduzidas em impressoras comuns, a laser. A mostra propõe uma reflexão sobre as barreiras frequentemente associadas ao fazer artístico e à sua difusão.

A exposição, que é colaborativa, também será plural. Durante o mês de novembro, a organização recebeu inscrições de quatro continentes e dos infinitos Brasis. Paisagens, retratos, cenas urbanas e domésticas – o amplo e rico panorama da mostra é unificado pela impressão em preto e branco e pelo espírito inquieto presente em cada imagem. Artistas com trabalhos consistentes e premiados, fotógrafos profissionais com carreiras extensas, estreantes e entusiastas estão sendo colocados lado a lado nas paredes do centro cultural. Ao todo, serão exibidas 82 fotografias .

O lançamento acontecerá no dia 1º de dezembro, quinta-feira, às 18h, no CEU das Artes de Anchieta (ES). A exposição é realizada por Luciano Albertazzi Bravo (curador) e pela Gerência Estratégica Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico .

Serviço:

Primeira Exposição Colaborativa Toner/Torque

Local: CEU das Artes, Rodovia do Sol, bairro Planalto, Anchieta/ES

Lançamento: 1º de dezembro, quinta-feira, às 18h

Visitas: de 2 a 15 de dezembro (exceto sábados, domingos e feriados), das 8h às 17h. A entrada é franca.

Informações adicionais pelo telefone (28) 3536-0963, pelo e-mail [email protected] ou pelo site do evento em https://tonertorque.tumblr.com/

