Ailton Véin eleito prefeito de Ibitirama para mandato suplementar

Por Marcos Freire

O município de Ibitirama, na região do Caparaó, tem novo prefeito. O atual prefeito interino do município, Ailton Véin (PSDB), confirmou as pesquisas de opinião e foi eleito prefeito, na eleição suplementar realizada neste domingo (27). Ele venceu o ex-prefeito Reginaldo Simão (PSB) em um processo eleitoral que transcorreu de forma tranquila, neste dia de eleição, mas que passou por alguns momentos de tensão.

Ailton conseguiu 58,31% dos votos dos eleitores que compareceram às urnas contra 41,60% de Reginaldo Simão. Uma diferença de quase 7%, ou seja, 906 votos. O prefeito eleito ficou 3.178 votos, enquanto seu opositor teve 2.272 votos.

O resultado da eleição confirmou o que demonstrava a pesquisa realizada pela pesquisa feita pelo Instituto Solução e publicada pelo portal Aqui Notícias que apontava a vitória de Ailton Véin. Pesquisa e portal que chegaram a ser atacados por informações falsas veiculadas por um vídeo que tentava desqualificar e desmoralizar sua veracidade e integridade.

O agora prefeito eleito Ailton Véin vai seguir à frente da administração do município de Ibitirama, já que vem atuando como prefeito interino desde o afastamento do então prefeito Paulo Lemos e seu vice. Ele assumiu, já que estava presidente da Câmara Municipal. Junto com ele, também vai assumir, como vice-prefeito o vereador Rogério Almeida (União Brasil).