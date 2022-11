ABIH-ES e instituto internacional reúnem hoteleiros em busca de avanços no serviço capixaba

Por Redação - Redação 10

O turismo é um setor que vive em constante crescimento em todo país. No Estado, dados da Secretaria de Turismo (Setur) revelam um crescimento de 38% no ramo nos três primeiros meses do ano.

Fundamental para a economia brasileira, o turismo acaba fomentando outras áreas, entre elas, a da rede hoteleira, que também vem ganhando destaque no cenário capixaba. E foi pensando nesse crescimento, que a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo (ABIH-ES), decidiu investir na qualificação de profissionais e promoveu uma palestra, na tarde de ontem, no hotel Confort da Praia do Canto, em Vitória.

O evento contou com a presença de Gabriela Otto, presidente da HSMAI Brasil, uma importante instituição internacional que visa aprimorar executivos e profissionais do setor de turismo e hotelaria do mundo.

O presidente da ABIH-ES, Nerleo Caus, destacou a participação da hotelaria capixaba.

“O sucesso histórico de adesões ao evento, um “evento raiz e genuíno de hotelaria”, dentro de seus reais e importantes limites. A ABIH-ES, tinha esse débito de realinhamento com o setor. E isso foi um começo de uma ousada programação ao longo do nosso mandato.”, afirmou.

O objetivo, segundo o presidente da ABIH-ES, é atingir o patamar de excelência no atendimento dos clientes no Estado.

“Nós estamos sempre aprimorando para atingir o nosso patamar de excelência, que é o nosso objetivo. Queremos criar mais possibilidades, mais inserção, levar o Espírito Santo, de fato, para as prateleiras mais elevadas do turismo brasileiro”, destacou..

Nerleo, que abriu o encontro falando sobre os bons resultados do Estado em relação ao turismo e alta na procura por hotéis, acredita que o Espírito Santo já está preparado para receber o maior número possível de turistas.

“Estamos focados no cliente, ou seja, a demanda é o cliente. É ele quem nos dá o norte para onde nós temos de ir e esse evento, essa palestra com a Gabriela, prova isso! Estamos preparados e se possível, vamos qualificar todos os nossos profissionais”, pontuou.

No mercado da rede hoteleira há muitos anos, a gaúcha Gabriela Otto falou sobre a importância de um evento como esse no Estado. Ela também lembrou a posição que o Espírito Santo ocupa no mercado brasileiro.

Entre os assuntos abordados durante o evento, a especialista explicou as tendências de mercado que podem ser aplicadas para aumentar os resultados da hotelaria do Estado, como a interação digital, por exemplo, o entendimento da necessidade do cliente e as mudanças do setor.

Gabriela mostrou uma série de ações que fazem a diferença na hospedagem, como trocar o prato branco comum em hotéis, ou o modo como o check-in é feito para evitar filas, entre outros pequenos detalhes que chamam a atenção do cliente. Além disso, apontou a necessidade da hotelaria capixaba se conectar com estratégias de marketing, vendas e precificação, e promover relações personalizáveis.

“Os números do Espírito Santo são muito bons. Ele possui um índice de recuperação excelente. O que nós tratamos na palestra é justamente do entendimento dessa demanda, da manutenção de estratégias para que isso perdure muito tempo”, frisou.

Todas estratégias ensinadas por Gabriela, de acordo com Nerleo, serão repassadas, de alguma forma, para toda rede hoteleira. “Nós temos aqui um compromisso de criar uma progressão, uma sequência, ao longo do próximo ano com a Gabriela, nos trazendo conteúdos novos. Porque nós queremos esse olhar atento, esse olhar rápido pelas novas demandas, que é o nosso turista”, garantiu.

O encontro dos profissionais da rede hoteleira e profissionais do turismo contou também com a presença do Secretário de Estado do Turismo, Fernando Rocha e do vereador Davi Esmael.

Pontos importantes para hotelaria capixaba:

1- É necessário buscar entender o comportamento dos clientes.

2 – Oferecer assistência rápida, como: aplicativos, máquinas de lanches e evitar filas durante o check-in e check-out.

3- O futuro é uma comunicação honesta com o cliente.

4- Investimento em interação digital para ampliar a interação com o cliente.

Mudanças urgentes:

1 – Atendimento e estrutura personalizada para entregar além do básico.

2 – Investir em pesquisa para proporcionar maior experiência para o cliente.

3 – Ampliar a comunicação para alinhar marketing digital, vendas, proposta de valor, reservas e precificação.