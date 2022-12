Vibra: Petros aprova Plano de Equacionamento do déficit de R$ 224 mi de 2021

Por Estadão - Estadão 7

A Vibra Energia informou que a Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) aprovou Plano de Equacionamento do Déficit (PED) do exercício de 2021 do Plano Petros Repactuados (PPSP-R). A parcela do déficit de responsabilidade da companhia era de cerca de R$ 224 milhões, ao final de 2021.

Esse valor será reposicionado em 31 de dezembro em face do público remanescente no PPSPR pós-migração ao Flexprev, novo Plano de Pensão dos empregados e aposentados da Vibra.

Ainda segundo a Vibra, o PED-2021 não terá impacto no resultado da companhia, uma vez que o déficit atuarial do PPSP-R já se encontra devidamente reconhecido nas demonstrações financeiras da Vibra.

