Antônio Carlos Barbosa é 2º técnico brasileiro a entrar no Hall da Fama da FIBA

Grande treinador do basquete brasileiro, sobretudo na direção da seleção feminina, Antônio Carlos Barbosa teve sua brilhante carreira reconhecida pela Federação Internacional de Basquete (FIBA) em cerimônia nesta quarta-feira. Em Genebra, na Suíça, ele se tornou o segundo técnico do País a entrar para o Hall da Fama da entidade máxima da modalidade.

Aos 77 anos, Barbosa se junta a Kanela, homenageado na Classe de 2007. Técnico da seleção brasileira por mais de 20 anos, em três passagens (1976 a 1984, 1996 a 2007 e na Olimpíada Rio 2016), com 448 jogos internacionais e 330 vitórias, ele foi o técnico do Brasil no bronze olímpico em Sydney 2000, além de ter disputado outras duas Olimpíadas. São seis participações em Jogos Pan-Americanos, com um ouro, dois bronzes e uma prata, além de 10 títulos Sul-Americanos adultos.

“Honestamente, poderia esperar tudo, mas nunca estar no Hall da Fama da FIBA. Sou uma pessoa muito simples, pouco vaidoso, e isso não me levava a imaginar que poderia ter esse reconhecimento da FIBA”, disse, surpreso, Barbosa. “Isso é o gran finale da minha carreira esportiva de técnico. Serei o segundo técnico brasileiro a receber, o primeiro foi o Kanela, que é um nome histórico. Fiquei emocionado. Era muito para a minha imaginação”, seguiu, após saber da honraria da FIBA.

“Na minha carreira, como um todo, sou um dos poucos técnicos que percorreu a estrada desde o começo. Degrau a degrau. Comecei como técnico de colégio, passei a minha vida esportiva praticamente toda em Bauru, saí para ser técnico. E percorri tudo. Seleção paulista, assistente da seleção. Isso te dá um conhecimento muito grande. Da vida, do Basquete”, enfatizou, lembrando dos tantos anos dedicados à modalidade. “Uma lição de vida absurda. A minha carreira foi de luta. No final dela, passei a dirigir equipes competitivas, cheguei à assistente da seleção com 26 anos. Cheguei e fiquei. Lancei Paula, Hortência, Marta, Vânia Teixeira, Janeth, e outras, que atingiram o nível excepcional. Peguei várias fases da seleção”, recordou.

Ex-jogadora de Barbosa e agora vice-presidente da CBB, Magic Paula parabenizou o treinador. “Barbosa é um baluarte do basquete feminino mundial. Um cara que percorreu todos os estágios, de técnico escolar até a chegada na seleção brasileira. Um vitorioso, que passou por diversas gerações, vendo o início e o fim da carreira maravilhosa de nomes históricos do basquete brasileiro e mundial. E seus ensinamentos, vitórias e histórias estão eternizadas com essa homenagem mais que merecida da FIBA para o Hall da Fama. Parabéns, Barbosa”, elogiou a ex-jogadora.

“Meus parabéns ao Barbosa pela entrada no Hall da Fama. O segundo técnico brasileiro a ter esse feito histórico e lindo de reconhecimento por toda a sua trajetória de vida e carreira no basquete feminino”, cumprimentou Guy Peixoto Jr, presidente da CBB. “Barbosa é sinônimo de seleção brasileira, com três passagens e mais de 400 jogos como treinador do Brasil. Uma vida inteira dedicada. Nada mais do que merecido, pelo profissional e pessoa que é”, completou.

