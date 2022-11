PIB da Turquia cresce 3,9% no 3º trimestre de 2022 ante igual período de 2021

Por Estadão - Estadão 8

O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia cresceu 3,9% na comparação anual do terceiro trimestre de 2022, em desaceleração após uma expansão anual revisada de 7,7% no segundo trimestre, informou nesta quarta-feira a agência de estatísticas do país, Turkstat. Economistas esperavam que o crescimento do terceiro trimestre desacelerasse para 4,7%, de acordo com uma pesquisa da FactSet.

No âmbito doméstico, o consumo das famílias aumentou 19,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e o consumo do governo aumentou 8,5%, enquanto o investimento caiu 1,3%. No front externo, as exportações de bens e serviços cresceram 12,6% no ano, enquanto as importações de bens e serviços aumentaram 12,2%. Fonte: Dow Jones Newswires.

