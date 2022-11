Doncic dá show, ofusca Curry e Dallas supera os campeões Warriors na NBA

Por Estadão - Estadão 9

Com o 51° triple-double da carreira, o esloveno Luka Doncic foi o destaque do Dallas Mavericks na vitória, desta terça-feira, sobre o campeão Golden State Warriors, por 116 a 113, em mais uma rodada da NBA. Foram impressionantes 41 pontos, 12 assistências e 12 rebotes.

Candidato a MVP, o esloveno de somente 23 anos chegou a 20 partidas com 40 pontos ou mais na carreira, igualando marca de Dirk Nowitzki, alemão que fez história na franquia. Ele também se tornou o sexto jogador da história a obter um triple-double com mais de 40 pontos marcados, ficando atrás apenas de Oscar Robertson (22 vezes), James Harden (16), Russell Westbrook (13), Wilt Chamberlain (7) e LeBron James (6).

Os Warriors desperdiçaram ataque para virar, faltando dez segundos – placar estava 115 a 113, com andada de Stephen Curry (32 pontos) na hora de arremessar de três. No último lance do jogo, com 116 a 113, Klay Thompson (só cinco pontos) falhou no arremesso de três para empatar e levar a partida à prorrogação.

Na classificação da Conferência do Oeste, Dallas é o nono colocado, com dez vitórias e dez derrotas, enquanto Golden State, com 11 vitórias, em 22 jogos, é o décimo.

Em Detroit, no dia em que comemorou 28 anos, o ala Julius Randle é quem presenteou os torcedores do New York Knicks, ao ajudar muito na maior vitória da equipe na temporada, 140 a 110 sobre os Pistons, com 36 pontos.

Randle acertou seis bolas da linha de três, ainda pegou sete rebotes e distribuiu cinco assistências. O herói da partida atuou por somente 30 minutos e ainda dançou na quadra para celebrar a noite festiva. “Bem, estou longe dos meus filhos, então durmo um pouco. Estou brincando, eu os amo”, brincou o atleta.

Com a vitória, os Knicks entraram na zona do play-in da Conferência Leste, a repescagem, ao subir para o 10° lugar, com dez vitórias e 11 derrotas. Os Pistons perderam pela 18ª vez, após 23 jogos, e continuam na última colocação do Leste.

Confira os resultados da noite desta terça:

Detroit Pistons 110 x 140 New York Knicks

Dallas Mavericks 116 x 113 Golden State Warriors

Portland Trailblazers 112 x 118 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta quarta:

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Boston Celtics x Miami Heat

Brooklyn Nets x Washington Wizards

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans x Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

Denver Nuggets x Houston Rockets

Phoenix Suns x Chicago Bulls

Utah Jazz x Los Angeles Clippers

Sacramento Kings x Indiana Pacers

Los Angeles Lakers x Portland Trailblazers

