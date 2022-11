Ainda não há previsão de criar pasta de Segurança Pública, diz Aziz

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O senador reeleito Omar Aziz (PSD-AM), integrante do grupo técnico de Justiça e Segurança Pública do governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que ainda não há previsão de criação de um Ministério da Segurança Pública separado do Ministério da Justiça no governo Lula. O desmembramento das pastas era uma promessa de campanha do petista.

Continua depois da publicidade

“Ele (Lula) disse que num primeiro momento não haverá um Ministério de Segurança Pública”, disse Aziz a jornalistas após reunião no Centro Cultural do Banco do Brasil, sede da transição. O senador também afirmou que o objetivo de criar o Ministério dos Povos Indígenas está mantido.

Lavínia Kaucz

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement