Guarani avança por empréstimo do meia Bruninho, que renovou com o Atlético-MG

O Guarani está próximo de oficializar mais um reforço para a próxima temporada. O meia Bruninho, de 22 anos, renovou seu contrato com o Atlético-MG até o fim de 2024 e será emprestado ao clube paulista por um ano.

Cria das categorias de base do Atlético, Bruninho teve algumas chances no profissional, mas não joga no time mineiro desde 2020, a partir de quando começou a ser envolvido em uma série de empréstimos. Passou por Sport, Confiança-SE, Juventude-RS e CRB-AL. Em 2022, fez sete jogos pelo time gaúcho e outros 13 com a camisa alagoana.

Por enquanto, a diretoria do Guarani não oficializou nenhum reforço. O executivo de futebol Rodrigo Pastana já disse que boa parte do elenco da Série B será mantida. No entanto, vários jogadores como João Víctor, Rodrigo Andrade, Júlio César, Ronaldo Alves deixaram o clube. Destaque da temporada, o artilheiro Yuri Tanque tem seu futuro incerto.

Apesar de brigar contra o rebaixamento em parte da temporada, o Guarani se recuperou e terminou a Série B em décimo lugar com 51 pontos. No Paulistão, jogará dentro do Grupo B, com São Paulo, Mirassol e Água Santa. A competição tem início previsto para 15 de janeiro e o time estreia diante do Santo André, fora de casa.

