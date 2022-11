Monteiro treina na Argentina e define calendário de olho no Aberto da Austrália

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Tenista número 1 do Brasil e 71º colocado do ranking da ATP, Thiago Monteiro iniciou uma nova fase da pré-temporada 2023. Após uma semana de treinamentos no Brasil, ele dá sequência à preparação em Buenos Aires, onde treinará ao lado de tenistas argentinos durante as três próximas semanas, antes de viajar à Austrália para o primeiro Grand Slam do ano.

Continua depois da publicidade

Monteiro terá alguns compromissos em território australiano para completar a preparação para o Aberto da Austrália, que começa no dia 16 de janeiro. Primeiro, participa da United Cup, representando o Brasil ao lado de Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi, Carol e Felipe Meligeni, Luísa Stefani, Matheus Pucinelli e Rafael Matos, entre o final de dezembro e o início de janeiro. Em seguida, disputará um torneio ATP de nível 250, mas não decidiu qual. As opções são os torneios de Adelaide e Auckland.

“Já fiz uma semana de pré-temporada no Brasil e agora passo três semanas na Argentina. São semanas muito intensas, treinando com os melhores jogadores argentinos. De lá já vou direto para a Austrália, começando a temporada 2023 ainda em 2022, na United Cup,” contou o brasileiro.

Em 2023, o tenista cearense tentará superar os números que alcançou em 2022, o melhor ano de sua carreira. Ao longo da temporada, celebrou os títulos de nível mais alto da carreira ao ser campeão dos Challengers 125 de Gênova e Salzburg. Também teve bons momentos em ATPs 250, com três participações em quartas de final, além de ter disputado todos os Grand Slams da temporada e a Copa Davis. No final de outubro, figurou na 61ª colocação do ranking, sua melhor posição.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.