Bolsas da Ásia fecham em alta, em meio a rumor sobre covid-zero na China

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, 29, apoiadas por rumores de que a China poderia abandonar sua política de “covid-zero” antes do previsto, em resposta aos recentes protestos no país. O Conselho Estatal do país, equivalente ao gabinete do governo, realizou reunião sobre o tema nesta terça, mas nenhuma mudança significativa da postura rígida de Pequim foi anunciada por enquanto.

O índice Xangai Composto fechou em forte alta de 2,31%, a 3.149,75 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 2,12,14%, a 2.016,22 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng disparou 5,24%, a 18.204,68 pontos, apoiado em especial por ações do setor imobiliário da China, como a Country Garden Holdings (+13,66%). Empresas de tecnologia também subiram em ritmo forte, com destaque para a Meituan (+11,48%), JD.com (+10,89%) e Alibaba (+9,71%).

O Conselho de Estado da China decidiu acelerar a vacinação de idosos – com foco para o grupo acima de 80 anos, mais vulnerável – e orientou autoridades locais a ajustarem sua abordagem contra a doença para uma postura mais “diversificada”.

As sinalizações, embora positivas, foram recebidas com desapontamento por alguns participantes do mercado, que esperavam alterações mais significativas na política de covid-zero.

“Não achamos que o governo esteja prestes a abrir as portas para uma flexibilização rápida das restrições devido à falta de doses de reforço para a população idosa, eficácia relativamente baixa das vacinas da China e capacidade limitada de UTI. Como tal, muitas medidas provavelmente permanecerão em vigor, mas, ao mesmo tempo, é improvável que a China volte a bloqueios em massa e restrições de mobilidade extremamente rígidas”, pondera o TD Securities, em relatório a clientes.

O banco de investimentos canadense prevê um processo lento e gradual para “qualquer reabertura” a ser feita por Pequim, de forma a evitar pressão sobre o sistema de saúde, “às custas da recuperação econômica nos próximos meses”.

Entre outros mercados, o índice Nikkei de Tóquio fechou em baixa de 0,48%, a 28.027,84 pontos, e foi exceção nesta terça.

Já o sul-coreano Kospi avançou 1,04%, a 2.433,39 pontos, e o taiwanês Taiex marcou alta de 1,05%, a 14.709,64 pontos.

Oceania

Por fim, na Oceania, o australiano S&P/ASX 200 terminou o dia com ganhos de 0,33%, a 7.253,30 pontos.

Gabriel Caldeira

Estadao Conteudo

