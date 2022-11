Transição e comando da Petrobras acertaram troca de informações em 1ª reunião

Por Estadão - Estadão 10

O grupo de trabalho de Minas e Energia no governo de transição realizou nesta segunda-feira, 28, a primeira reunião com o comando da Petrobras, na qual participaram integrantes do GT e da estatal, como seu presidente, Caio Paes de Andrade. No encontro, realizado de forma remota, o grupo acertou com a petroleira como funcionará a troca de informações sobre a empresa durante a transição, de acordo com nota divulgada pela assessoria do senador Jean Paul Prates (PT-RN), que é relator do subgrupo de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do GT. Prates, que classificou a reunião como produtiva e cooperativa, disse que o encontro serviu para tratar de assuntos preliminares, como confidencialidade de documentos.

“Definimos ainda critérios de sigilo, classificação e tipos de dados bem como a forma como deverão circular. Estamos buscando todas as informações para nosso relatório, tendo, obviamente, todos os cuidados para evitar especulações indevidas e vazamento de informações”, disse Prates, por meio de nota.

O GT informou ainda que enviará nos próximos dias um ofício à estatal. A ideia é que o grupo destaque no documento processos de desinvestimentos da Petrobras que, na avaliação do comitê de transição, deveriam ser suspensos até que o novo governo tome posse. “Temos vários processos de desinvestimento que a gestão atual da Petrobras está levando a cabo. Vamos destacar alguns que acreditamos deveriam ser suspensos, mas a administração atual da estatal é quem vai tomar a decisão que ela achar pertinente a respeito de cada caso”, afirmou Prates.

Ficou ainda acertado que o grupo e a estatal realizarão uma reunião presencial na sede da empresa, com previsão de ocorrer no início de dezembro. Participaram do encontro nesta segunda o presidente da Petrobras, o Diretor Executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da empresa, Rafael Chaves; o Diretor Executivo de Governança e Conformidade da estatal, Salvador Dahan; e a advogada geral da Petrobras, Taísa Maciel.

Da equipe de transição, estavam Prates, o Coordenador do GT de Minas e Energia Maurício Tolmasquim, além de William Nozaki, Magda Chambriard e Deyvid Bacelar, também integrantes do grupo.

Amanda Pupo e Lorenna Rodrigues

Estadao Conteudo

