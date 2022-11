Necrose no nariz após rinomodelação; entenda os riscos

Por Estadão - Estadão 5

No último sábado, 26, o cantor Naldo Benny contou em suas redes sociais que está tratando um princípio de necrose em seu nariz após ter passado por uma rinomodelação – procedimento estético no nariz. Segundo Wendell Uguetto, cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Hospital Albert Einstein, efeitos colaterais como este são raros em procedimentos estéticos, mas podem ser bastante graves, causando sequelas estéticas irreversíveis.

Em uma série de stories no Instagram, Naldo contou que ficou “muito preocupado” com o estado do seu nariz, mas que já estava sendo muito bem cuidado por uma equipe profissional. Ele compartilhou um depoimento da médica Cindy Alves, que está acompanhando o seu caso.

No vídeo, a médica explica que “ele realizou um procedimento com outro profissional e teve uma intercorrência: uma obliteração de vasos e um princípio de necrose”. Nas imagens, é possível ver o nariz de Naldo inchado e com manchas escuras.

Segundo Uguetto, “a necrose de pele acontece quando a gente injeta o produto dentro de alguns vasos sanguíneos que irrigam o nariz ou quando há uma grande injeção de produto num mesmo dia. Ou seja, injetado muito produto, essa pele fica tensa e isso atrapalha a circulação”. Quando isso acontece, a pele e os tecidos infectados começam a morrer.

Quais os riscos da rinomodelação?

A rinomodelação é um procedimento que muda a estética nasal por meio da aplicação de um produto. Na maioria das vezes, é utilizado ácido hialurônico, que é considerado um material seguro para o corpo humano. “Ele (ácido hialurônico) é absorvido pelo organismo e de fácil retirada, então, é um produto de qualidade. O grande problema da rinomodelação é que ela está, também, associada a algumas complicações e intercorrências”, diz Uguetto.

Segundo o médico, as complicações graves que podem acontecer após uma rinomodelação são edemas com infecção e necrose de pele, como aconteceu com Naldo. “É raro você ter necrose, é raro ter infecção, mas quando isso acontece, essas complicações são graves, porque causam sequelas estéticas irreversíveis”, afirma.

Geralmente, esses problemas são causados quando o procedimento estético é feito de forma negligente, em lugares que não têm as condições adequadas ou por profissionais que não são capacitados.

“A clínica (onde Naldo fez o procedimento) era ‘especializada em harmonização facial’, mas muitas vezes o procedimento não é realizado por um médico – às vezes é feito por biomédico – e a falta de conhecimentos em anatomia é o que pode levar a essas complicações”, explica.

Naldo não deu detalhes sobre o local e a especialidade do profissional que realizou a sua rinomodelação.

Sintomas, tratamentos e sequelas

Quando há necrose de pele ou edema com infecção, a região infectada tende a ficar inchada, vermelha, quente ao toque e, em alguns casos, com bolhas. A pessoa geralmente sente dor intensa no local, mal-estar e febre.

O tratamento adequado demanda avaliação médica individual e varia de caso para caso. Geralmente, são receitados antibióticos ou anti-inflamatórios para conter a infecção.

Em caso de necrose, quando é irreversível, é necessário retirar os tecidos necrosados e reconstruir a pele do local afetado. A depender do tamanho do local afetado, é preciso fazer um transplante de pele.

O médico pode retirar pele de outras regiões do corpo do paciente, como da testa ou da bochecha, para reconstituir a pele do local afetado pela necrose. Ao final, o paciente fica com uma cicatriz.

“Uma reconstituição nunca é igual ou perfeita à pele normal do paciente, por isso falamos que as sequelas estéticas são irreversíveis”, alerta Uguetto.

Quando a necrose não é tratada rapidamente, ela pode ultrapassar a barreira da pele e afetar a parte interna do nariz. “A pessoa pode perder o nariz, atrapalhando a parte funcional da respiração porque o ar deixa de passar pelo nariz”, finaliza o médico.

Giovanna Castro, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

