The Weeknd anuncia shows no Rio de Janeiro e São Paulo em 2023

The Weeknd anunciou duas datas agendadas da sua turnê no Brasil: 7 de outubro, no Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro, e 10 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 08 de dezembro.

A turnê After Hours Til Dawn Tour apresenta as músicas dos discos Dawn FM, de 2022, e After Hours, de 2020. The Weeknd esteve no País em 2017 como uma das atrações principais do Lollapalooza, em São Paulo. Meses depois, ele passou a virada do ano na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

