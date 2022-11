Tarcísio faz primeiro gesto ao PSDB e apoia recondução de tucano no Sebrae de SP

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

Advertisement

No primeiro gesto aos tucanos que o apoiaram no 2° turno, o governador eleito de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) decidiu apoiar a recondução do presidente do PSDB, Marco Vinholi, para o cargo de superintendente do Sebrae-SP. A eleição da nova diretoria acontece nesta terça-feira, 29, mesmo dia da eleição do Sebrae nacional, em Brasília.

Continua depois da publicidade

Em São Paulo, a direção do Sebrae é escolhida por um colégio eleitoral formado por 13 entidades e instituições, mas o Palácio dos Bandeirantes tem maioria.

O mandato é de dois anos, mas o novo governo tem margem de manobra para destituir os escolhidos pela gestão anterior. Essa manobra aconteceu, por exemplo, na transição do governo Márcio França (PSB) para João Doria (então no PSDB).

“Esses apoios são fundamentais. Iremos trabalhar em parceria para apoiar o microempreendedor paulista”, disse Vinholi ao Estadão.

Continua depois da publicidade

A recondução de Vinholi ao comando do braço paulista do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa é o primeiro cargo entregue aos tucanos, que perderam o governo depois de 28 anos e já vinham reclamando da falta de espaço na transição de gestões, uma vez que o governador Rodrigo Garcia prontamente aderiu a Tarcísio no segundo turno da disputa em SP e a Jair Bolsonaro na eleição presidencial.

Tarcísio não indicou nenhum nome do PSDB na transição até o momento e sinalizou que a legenda vai ficar apenas com cargos no 2° escalão.

Pedro Venceslau

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement