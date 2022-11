Chris Brown afirma que fará shows no Brasil: Não esqueci de vocês

Por Estadão - Estadão 7

Chris Brown afirmou, no sábado, 26, que fará shows no Brasil com a próxima turnê Under The Influence. A declaração veio depois do anúncio da viagem mundial com a sua música – em novembro, ele lançou o disco BREEZY – Its Giving Christmas.

Ao revelar no Instagram as cidades europeias por onde se apresentará a partir de fevereiro de 2023, fãs do artista pediram para ele visitar outros locais, como o Brasil.

“Não esqueci de vocês… Só posso dizer que estou indo”, escreveu Brown em seus Stories.

Com promessas para apresentações no Japão e na Austrália, o rapper passa por Londres, na Inglaterra; Paris, na França; Berlim, na Alemanha; Bruxelas, na Bélgica; Amsterdam, na Holanda.

“Novas datas devem ser adicionadas”, legendou ele no post do anúncio da turnê Under The Influence.

Confira as datas da turnê europeia abaixo:

12 de fevereiro – Dublin, na Irlanda

14 de fevereiro – Londres, na Inglaterra

15 de fevereiro – Londres, na Inglaterra

19 de fevereiro – Birmingham, na Inglaterra

20 de fevereiro – Glasgow, na Escócia

21 de fevereiro – Manchester, na Inglaterra

24 de fevereiro – Paris, na França

26 de fevereiro – Zurich, na Sça

28 de fevereiro – Oberhausen, na Alemanha

1º de março – Berlim, na Alemanha

3 de março – Bruxelas, na Bélgica

4 de março – Munique, na Alemanha

6 de março – Amsterdam, na Alemanha

