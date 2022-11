Aliassime lidera vitória sobre a Itália e coloca Canadá na final da Copa Davis

Por Estadão - Estadão 6

Atual número 6 do mundo do ranking da ATP, Félix Auger-Aliassime liderou a classificação do Canadá para a final da Copa Davis, neste sábado. O tenista de 22 anos recuperou a equipe no segundo jogo do duelo com a Itália, após derrota de Denis Shapovalov no primeiro, e venceu, ao lado de Vasek Pospisil, a dupla formada por Matteo Berrettini e Fabio Fognini, na partida derradeira.

A adversária na grande decisão, marcada para as 9 horas de Brasília, no domingo, será a Austrália, 28 vezes campeã da Copa Davis, mas que não o conquista desde 2003. O Canadá, por sua vez, sonha com primeiro título do torneio centenário e jogará apenas a segunda final de sua história, três anos após ser vice para a Espanha em 2019.

A partida que abriu a série deste sábado foi um embate duríssimo entre o italiano Lorenzo Sonego e Shapovalov, não à toa teve os dois primeiros sets decididos no tie break, com um triunfo para cada lado. O placar final foi de vitória por 2 a 1 para Sonego, parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (5/7) e 6/4.

Diferentemente do compatriota, Auger-Aliassime, escolhido para o jogo 2, não sofreu muito e triunfou por 2 sets a 0 diante de Lorenzo Musetti, com parciais de 6/3 e 6/4. Com isso, forçou o terceiro jogo para decidir quais das nações iriam enfrentar os australianos na final. Shapovalov estava escalado para atuar na partida de dupla junto com Pospisil, mas o Canadá mandou o número 6 do mundo em seu lugar.

“Nós sabíamos que poderíamos fazer mudanças se fosse necessário”, disse Aliassime depois da vitória canadense. “O time inteiro estava conectado em torno desta ideia – o principal objetivo é o de levantar a taça no domingo. Não há egos falando neste momento, e este é um sentimento maravilhoso”, completou.

Já a Itália fez uma troca forçada por lesão de Simone Bolelli, substituído por Berretini. As novas duplas formadas foram para a quadra e protagonizaram um primeiro set parelho, de resposta a cada game. Os canadenses tiveram o saque quebrado no quarto game e permitiram vantagem de 3 a 1 para os adversários, mas empataram por 3 a 3 com uma quebra no sexto.

Com o equilíbrio restabelecido, foi necessário disputar o tie break, vencido por 7 a 2 pelo Canadá. Durante o segundo set, Pospisil e Aliassime precisaram mais uma vez demonstrar poder de reação, pois saíram perdendo por 2 a 0. Buscaram o empate três vezes depois, disso, porém sem sucesso em virar, o que só conseguiram fazer no 11º game, quando quebraram o serviço italiano para fazer 6/5 antes de fechar em 6/7.

