Juíza questiona autoria de 'Roda Viva' em decisão favorável a Eduardo Bolsonaro

Uma juíza do Rio indeferiu um pedido do cantor Chico Buarque, que processa o deputado federal Eduardo Bolsonaro por usar a música “Roda Viva” em uma postagem na internet. Monica Ribeiro Teixeira, do 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Lagoa, afirmou em sua decisão que falta comprovação de que a música é mesmo de Chico Buarque, segundo a coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

No post publicado pelo filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo exibe imagens de bolsonaristas processados por atos antidemocráticos. A legenda que aparece com a música de fundo é “Brasil está sob censura”. “Roda Viva”, lançada em 1968, é uma das canções mais regravadas de Chico Buarque. O advogado do cantor e compositor, João Tancredo, vai recorrer da decisão.

