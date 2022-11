Brasil registra 25.790 casos de covid em 24h; média móvel é de 19.702

Por Estadão - Estadão 7

A media móvel de casos de covid-19 foi nesta quinta-feira, 24, a 19.702, 133% maior ante o índice de duas semanas atrás. Em 24 horas, foram registradas 25.790 contaminações, elevando o total a 35.121.301.

As informações são do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte. Confira os dados sobre a pandemia do coronavírus e sobre o ritmo de imunização no menu Indicadores, no topo do terminal Broadcast, em Covid-19. Os números estão sujeitos a revisões.

O Brasil registrou 71 mortes por covid-19 de ontem para hoje, elevando o total de óbitos a 689.396. A média móvel semanal de vidas perdidas foi de 73, alta de 59% em relação à de duas semanas.

