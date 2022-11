De saída do Grêmio, experiente atacante Everton alinha acerto com a Ponte Preta

Por Estadão - Estadão 7

Everton seguirá na Ponte Preta na temporada de 2023. Em fim de contrato com o Grêmio, o atacante, que se recupera de uma lesão no tornozelo, já tem um acordo alinhado com o time campineiro. O novo vínculo será de um ano.

O contrato atual com o time campineiro vai até o final do ano, assim como seu vínculo com o Grêmio. O atacante, inclusive, nem voltou para Porto Alegre e ficou usando as dependências da Ponte Preta para se recuperar da lesão sofrida no dia 12 de agosto.

Everton jogou apenas três partidas com a camisa da Ponte Preta e ainda não marcou gols. O atacante passou por Flamengo, São Paulo, Grêmio, Athletico-PR, Cuiabá, dentre outros. Viveu o auge no clube rubro-negro, onde foi tetracampeão carioca, além de ter conquistado o Brasileirão de 2009.

Ao lado de Lucca, Everton deverá ser um dos líderes da Ponte Preta na próxima temporada. O principal objetivo do time campineiro é conquistar o acesso na Série A2 do Campeonato Paulista. A estreia da Ponte Preta será diante do Velo Clube, em Rio Claro.

