UE diz que trabalha em velocidade total no 9º pacote de sanções contra Rússia

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta quinta-feira, 24, a preparação de um nono pacote de sanções contra a Rússia e afirmou estar “confiante” na aprovação do teto de preços para o gás natural russo. “Estamos trabalhando para atingir a Rússia onde dói, para reduzir ainda mais sua capacidade de travar guerra contra a Ucrânia”, disse.

Continua depois da publicidade

Von der Leyen fez a declaração durante um evento inaugurando uma academia da iniciativa New European Bauhaus, na cidade de Espoo, Finlândia, antes de discursar sobre os compromissos do bloco com o desenvolvimento sustentável.

A academia terá como objetivo focar em pesquisa e inovação para as habilidades necessárias na “transição verde”, principalmente no setor de construção. “E com o programa Horizon Europe, vamos advogar por projetos de materiais com base biológica no valor de 10 milhões de euros nesta iniciativa de pesquisa e inovação”, discursou Leyen.

Laís Adriana, especial para a AE

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.