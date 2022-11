Ponte Preta acerta empréstimo de meia Alesson, ex-Cuiabá

Por Estadão - Estadão 9

O meia Alesson, de 23 anos, que atuou pelo Cuiabá no Brasileirão, está a um passo de vestir a camisa da Ponte Preta na temporada de 2023, para o Paulista A2 e Série B do Brasileiro. Fontes ligadas ao clube confirmam que o acordo para o empréstimo já foi assinado com a diretoria do Vila Nova-GO, que detém o passe do jogador. Informações preliminares dão conta de que o salário será bancado pela euqipe de Campinas.

O meia já jogou nas categorias de base da Ponte Preta, no sub-20, em 2017. Além de ter sido jogador do Cuiabá no Brasileirão deste ano e do Vila Nova-GO, em 2021, Alesson teve passagens também pelo Bahia e pelo Paraná como profissional.

Neste ano, ele fez 40 jogos pelo Cuiabá, totalizando oito gols e quatro assistências. Em 2021, atuou pelo Vila Nova e pelo Bahia, fechando o ano com 52 partidas, oito gols e três assistências. No ano anterior, em 2020, foi meia do Bahia em 30 jogos, fazendo três gols e uma assistência.

Por enquanto, Alesson deverá disputar a posição de meia de criação com Elvis e Cássio Gabriel. Para a próxima temporada, a Ponte Preta tem pré-contrato com o atacante Jeferson, conhecido como Jé. Ele foi artilheiro da Segundona (quarta divisão estadual), com 12 gols em 17 jogos na campanha de acesso da Itapirense.

Estão também com pré-contrato com o clube mais dois atletas: o lateral-esquerdo e volante Júnior Tavares (ex-Náutico); e o atacante Guilherme Pira (ex-Inter de Limeira).

