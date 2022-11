Tesouro dos EUA desembolsa mais US$ 4,5 bilhões em apoio direto à Ucrânia

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 22, por meio de comunicado oficial, o envio de US$ 4,5 bilhões em apoio orçamentário direto à Ucrânia. No total, o governo norte-americano já desembolsou US$ 13 bilhões para auxiliar o país no enfrentamento da “guerra ilegal” liderada pela Rússia.

Continua depois da publicidade

“Estes fundos devem começar a ser liberados nas próximas semanas, destinados a promover estabilidade econômica e auxiliar serviços públicos fundamentais, incluindo salários de profissionais da saúde”, escreveu Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, incentivando também outros países a aumentarem e acelerarem assistência à Ucrânia.

Laís Adriana, especial para a AE

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement