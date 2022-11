UE divulga proposta para limitar preços do gás natural ante guerra na Ucrânia

Por Estadão - Estadão 5

A União Europeia (UE) divulgou nesta terça-feira (22) detalhes de uma proposta para limitar os preços do gás natural no principal centro comercial do bloco, como parte de um esforço para proteger consumidores dos efeitos do alto custo de energia ligados à invasão russa na Ucrânia. Muito criticada por empresas do setor e enfrentando resistência de alguns países europeus, a proposta ainda precisa ser aprovada pelos países-membros para ter efeito.

A Comissão Europeia se recusou a dizer imediatamente qual nível os preços precisam atingir para que a limitação comece a valer. No entanto, representantes afirmaram anteriormente que os altos preços registrados no último verão (no hemisfério norte) podem servir como guia para determinar quando a limitação pode ser ativada.

A proposta de um “teto” nos preços de energia, que a Comissão se refere como um mecanismo de correção de mercado, se aplicaria aos preços do mês seguinte no “Title Transfer Facility”, um centro de negociação virtual com sede na Holanda. A Comissão disse que o comércio de balcão não seria afetado porque é difícil de monitorar e esses negócios podem ajudar a equilibrar os mercados.

Um encontro entre os ministros da Energia europeus para discutir o teto nos preços de energia e outras medidas para lidar com a crise energética é esperado na próxima quinta-feira, 24. Outras propostas apontadas pela Comissão criam regras para compartilhamento de energia durante emergências e permitem que empresas se juntem em grupos para compras de gás natural. Fonte: Dow Jones Newswires.

Estadao Conteudo

