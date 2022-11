PEC de Transição: Texto final deve ser apresentado até amanhã, diz Randolfe

Por Estadão - Estadão 7

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou nesta segunda-feira, 21, que o texto final da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição deve ser entregue até amanhã e a opção mais provável é que os gastos com o Bolsa Família sejam retirados do teto de gastos por quatro anos.

Semana passada, uma minuta inicial foi entregue pela equipe de transição ao relator do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI). Randolfe destacou que Castro “está trabalhando” na proposta. Ainda hoje a presidente do PT, deputada reeleita Gleisi Hoffmann (PR), vai se reunir com a bancada do PT no Senado na qual devem ser feitos os ajustes finais na proposta.

“Deve ser algo que devemos ajustar nas próximas horas (texto final)”, disse o senador, ressaltando ainda a disposição da equipe de transição em debater o assunto com outros parlamentares. “Estamos a disposição de ouvir do parlamento outras propostas”.

Randolfe destacou também ter conversado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que vem auxiliando nas articulações e já sinalizou apoiar uma tramitação célere da PEC na Casa. “Tendo esse texto final, Pacheco quer ter encontro com líderes no Senado”.

Débora Álvares, Amanda Pupo, Eduardo Gayer, Thaís Barcellos e Eduardo Rodrigues

