Bases para a recuperação econômica doméstica ainda não são sólidas, diz BC chinês

O vice-presidente do Banco do Povo da China (PBoC), Xuan Changneng, falou nesta segunda-feira, 21, que ainda vê riscos financeiros no país, principalmente com as incertezas econômicas internacionais, e que “as bases para a recuperação econômica doméstica ainda não são sólidas”. Ele falou na abertura do Financial Street Forum, que ocorre em Pequim.

Xuan ainda defendeu que prevenir tais riscos financeiros sistêmicos e manter efetivamente a estabilidade financeira são prioridades de sua supervisão, destacando que uma versão final da Basileia III deve chegar em breve na China.

No discurso, o vice-presidente também destacou que, de um ponto de vista doméstico, os principais indicadores da economia nacional se recuperaram e estabilizaram “recentemente”. Entretanto, a reforma financeira e a estabilidade do país estão enfrentando uma série “perigos ocultos”, que devem ser resolvidos para evitar “riscos financeiros”.

“Devemos estudar e implementar minuciosamente o espírito do Congresso Nacional do Partido Comunista da China e implementar a nova era do socialismo de Xi Jinping com características chinesas em todos os aspectos e em todo o processo de trabalho financeiro”, afirmou Xuan.

Natália Coelho

Estadao Conteudo

